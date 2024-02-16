Грузинский боец Мераб Двалишвили проведет поединок против американца Генри Сехудо на турнире UFC 298 в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» утром 18 февраля. Их поединок начнется около 06.30 по московскому времени.

Видеотрансляция боя Двалишвили — Сехудо пройдет бесплатно в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 06.00 мск. Поединок также можно будет увидеть по подписке в сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец».

Следите за самыми интересными событиями противостояния Двалишвили — Сехудо и другими поединками турнира UFC 298 в текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

У 37-летнего Сехудо в профессиональном ММА — 16 побед и три поражения. На счету 33-летнего Двалишвили в смешанных единоборствах — 15 побед и четыре поражения.

В главном событии UFC 298 австралийский чемпион полулегкого веса UFC Александр Волкановски проведет защиту титула в бою с испанцем грузинского происхождения Илией Топурией.

UFC 298: основной кард турнира — расписание главных боев