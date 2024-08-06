Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:35

Конор в грубой форме отреагировал на поддержку Трампом Хабиба Нурмагомедова

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) прокомментировал в соцсети X видео, на котором Дональд Трамп говорит, что экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) — один из его любимых бойцов.

Макгрегор: «Заключительное слово в предвыборной кампании. Вонючая жирная горная обезьяна с заросших гор Дагестана — ваш любимый боец UFC (АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ)? Ух ты. Невероятно».

Чендлер: «Хватит! Если бы у тебя была хоть половина тех яиц, которые есть у Дональда Трампа, ты бы показался 29 июня. Вместо этого ты ходишь, потягиваешь пиво в стиле [Стива] Остина 3:16 на местном бойцовском шоу/мотоциклетном митинге в Южной Дакоте».

Макгрегор: «Братан, он [Трамп] даже не знает, кто ты, ****, такой, лол. Он, наверное, думает, что ты маленький нищий и попрошайка».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за перелома пальца ноги у ирландца.

Дональд Трамп
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В Париже одиннадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Российский ватерполист рвется к золоту Олимпиады со сборной Хорватии
В СМИ сообщили о приобщении к делу Булгакова содержимого банковских ячеек
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Врач перечислила пять самых вредных завтраков
СК переквалифицировал дело об избиении чемпиона РФ по боксу на покушение на убийство
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чендлер: «Пришло время признать, что бой с Конором отменяется»

Конор вызвал на бой Холлоуэя: «Что ты делаешь в декабре?»
Новости
RSS RSS
Все новости