Борщев успешно прошел процедуру взвешивания перед боем с Ноланом на UFC 312

Российский боец Вячеслав Борщев успешно прошел процедуру взвешивания перед поединком против австралийца Тома Нолана на турнире UFC 312.

Вес 33-летнего россиянина составил 70,7 килограмма.

Бой между Борщевым и Ноланом пройдет в ночь с 8 на 9 февраля на спортивной арене Qudos Bank в Сиднее (Австралия). Предварительный кард стартует в 2.00 по московскому времени.

33-летний Борщев имеет рекорд в ММА — 8-4-1. На счету 24-летнего Нолана рекорд в смешанных единоборствах — 8-1.