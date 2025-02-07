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7 февраля 2025, 11:51

Борщев успешно прошел процедуру взвешивания перед боем с Ноланом на UFC 312

Сергей Разин
корреспондент

Российский боец Вячеслав Борщев успешно прошел процедуру взвешивания перед поединком против австралийца Тома Нолана на турнире UFC 312.

Вес 33-летнего россиянина составил 70,7 килограмма.

Бой между Борщевым и Ноланом пройдет в ночь с 8 на 9 февраля на спортивной арене Qudos Bank в Сиднее (Австралия). Предварительный кард стартует в 2.00 по московскому времени.

33-летний Борщев имеет рекорд в ММА — 8-4-1. На счету 24-летнего Нолана рекорд в смешанных единоборствах — 8-1.

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Вячеслав Борщев
Том Нолан
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