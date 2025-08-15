Ренат Хавалов и Вилсон Ндрегджони встретятся на PFL World Tournament 9

Россиянин Ренат Хавалов и Вилсон Ндрегджони из Албании встретятся на турнире PFL World Tournament 9 в Шаролтте (США) в ночь на субботу, 16 августа. Начало боя — около 2.30 по московскому времени.

В прямом эфире турнир покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

Бойцы выступают в легчайшем весе. Ренат Хавалов провел 9 поединков на профессиональном уровне, одержав победу в каждом из них. В профессиональном рекорде Вилсона Ндрегджони 11 побед и 4 поражения.