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21 марта, 09:17

Конор: «Есть фильмы со Сталлоне и Шварценеггером, теперь могут быть фильмы и с Макгрегором»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) допустил, что он может продолжить карьеру актера.

«Я, конечно, чувствую, что вокруг меня могло бы крутиться много отличных фильмов, причем уникальных. Есть фильмы со Сталлоне, фильмы со Шварценеггером. На самом деле могут быть фильмы о Макгрегоре, и это может быть широкий спектр фильмов, и это действительно зажжет интерес», — сказал ирландец в интервью ESPN MMA.

Макгрегор снялся в фильме «Дом у дороги», где он сыграл яркого злодея. Премьера фильма состоится 22 марта на Amazon Prime Video.

Конор Макгрегор
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