Федор Емельяненко — о бое против Леснара на UFC 300: «Я закончил с ММА, я обещал»

Легендарный боец ММА Федор Емельяненко заявил «СЭ», что не готов выйти на UFC 300 против Брока Леснара, даже если ему поступит выгодное финансовое предложение.

«Нет, я закончил с ММА. Я обещал. Поэтому я свое слово держу. А так — нужно было делать все в свое время», — сказал 47-летний Емельяненко.

Руководство UFC минимум дважды пыталось организовать бой между Емельяненко и Леснаром — в 2009 и 2012 годах, но этот поединок так и не состоялся.

Емельяненко завершил карьеру в ММА в феврале прошлого года. Сейчас он планирует провести бой по правилам бокса.