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Когда Сергей Павлович проведет следующий бой в UFC: кто соперник в феврале 2025 года

Следующим соперником Сергея Павловича станет Жаирзиньо Розенстрайк
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Сергей Павлович
Сергей Павлович.
Фото Getty Images

Российский боец ММА Сергей Павлович проведет следующий поединок в UFC в субботу, 1 февраля 2025 года. Планируется, что он будет принимать участие в турнире UFC Fight Night на арене «Венью» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Соперником Павловича должен стать Жаирзиньо Розенстрайк из Суринама.

Павловичу — 32 года, он провел 21 поединок на профессиональном уровне, одержал 18 побед и потерпел три поражения. Его соперником по предыдущему бою, который проходил 22 июня, был соотечественник Александр Волков. Сергей уступил единогласным судейским решением.

Розенстрайку — 36 лет, в его профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 15 побед и пять поражений. 18 августа он победил Тая Тувиасу раздельным решением судей.

Сергей Павлович
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