Майкл Кьеза: «Фергюсон мог бы победить Хабиба»

36-летний полусредневес UFC Майкл Кьеза (17-7) считает, что Тони Фергюсон (25-11) в 2016 году мог бы одолеть экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«В подготовке к бою с Фергюсоном я уделял много внимания его бою с Рафаэлем Дос Аньосом, потому что мне кажется, что версия Тони Фергюсона, которую мы увидели в октагоне против Дос Аньоса, могла бы победить любого. Я имею в виду, что он мог бы одолеть Хабиба Нурмагомедова, если бы это была та его версия. Думаю, это был его пик формы. Он достиг его в бою с Дос Аньосом, и, хотя он все еще побеждал в поединках после этого, я считаю, что он начал постепенно терять свою лучшую форму», — сказал Кьеза изданию BJPenn.

Кьеза победил Фергюсона сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.