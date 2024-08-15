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Сегодня, 13:32

Чендлер: «Я против Холлоуэя за титул BMF — это чистое насилие»

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23–8) отметил, что он хочет подраться против экс-чемпиона в полулегком весе Макса Холлоуэя (26-7) за титул BMF.

«Я уверен, что Макс победит Топурию, потому что никогда нельзя ставить против Макса, если только я сам не буду с ним драться.

Я надеюсь, что Макс сможет одержать победу, сохраняя дистанцию и продолжая наносить удары. Это был бы идеальный исход боя. Но Топурия — настоящий боец, и если Макс проиграет, мы с Максом все равно сможем побороться за титул чемпиона BMF. Кто бы не хотел увидеть чистое насилие?» — сказал Чендлер Lucky Block.

Илия Топурия (14-0) и Холлоуэй подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Майкл Чендлер
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