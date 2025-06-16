Назим Садыхов — Николас Мотта: статистика бойцов и результаты последнего боя соперников по турниру UFC в Баку

Назим Садыхов и Николас Мотта встретятся на турнире UFC в Баку

Азербайджанец Назим Садыхов и бразилец Николас Мотта, выступающие в легком весе, встретятся в главном карде турнира UFC on ABC в Баку в субботу, 21 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» и начнется около 22.40 по московскому времени.

В профессиональном рекорде Садыхова 10 побед, одно поражение и одна ничья. В феврале Назим победил Исраэля Бонфима техническим нокаутом.

Мотта одержал 15 побед и потерпел пять поражений в профессиональных ММА, еще один бой признан несостоявшимся. Предыдущий поединок Николас провел в ноябре 2024 года, одолев Махешате Хайсаера единогласным решением судей.

Результаты боев турнира UFC в Баку можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.