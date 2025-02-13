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Казахстанец Алмабаев подерется с Капе в главном поединке турнира UFC Fight Night 253

Руслан Минаев

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев проведет поединок против португальца Манэла Капе.

Бой станет главным поединком вечера на турнире UFC Fight Night 253, который пройдет 1 марта в Энтерпрайзе (Невада, США).

Ранее с Капе должен был драться американец Брэндон Ройвал, но он снялся с боя из-за травмы.

Капе за карьеру одержал 20 побед и потерпел 7 поражений. На счету Алмабаева 23 боя — 21 победа и 2 поражения.

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Асу Алмабаев
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