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Сегодня, 17:57

Камил Гаджиев: «Стрикленд бы выиграл у Минеева по ММА»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что чемпион промоушена в среднем весе Владимир Минеев, скорее всего, проиграл бы новоиспеченному чемпиону UFC в среднем весе американцу Шону Стрикленду.

«По ММА, наверное, фаворитом был бы Стрикленд, — сказал Гаджиев «СЭ». — Стрикленд, наверное, бы выиграл [у Минеева] просто потому, что сфокусирован на этом. Он постоянно тренируется по правилам ММА, он в теме находится, знает все нюансы и специфику. Ведь вопрос же в тренированности. Ты немного фокус теряешь, перестаешь над чем-то работать — скорость и реакция пропадает. Понимаем, что Вова переключился».

В минувшие выходные в турнире UFC 293 в Сиднее Стрикленд единогласным решением судей выиграл у Исраэля Адесаньи и стал новым чемпионом среднего дивизиона.

15 сентября в Элисте Минеев проведет бой по правилам кикбоксинга против экс-чемпиона Bellator в среднем весе бразильца Рафаэля Карвальо. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Владимир Минеев
Камил Гаджиев
Шон Стрикленд
UFC
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