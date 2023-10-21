Гаджиев — о первой победе Шара Буллета в UFC: «Не такая яркая, как многие ждали»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу российского средневеса Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет) над бразильцем Бруно Силву на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

«Поздравляю Шара с заслуженной победой, выиграл каждый раунд. Может быть, она не такая яркая, как многие ждали, потому что всегда присутствует волнение. Бруно Силва сложный соперник для дебюта. Это первый бой для Шара в UFC, с ним всегда связаны большие ожидания и надежды. Психологически это бывает очень тяжело. Шара не просто боец, которого подписали в UFC, он достаточно известный, и многие следят за его карьерой. Это колоссальный груз ответственности, с которым нужно справляться», — сказал Гаджиев «СЭ».

Поединок стал для Магомедова дебютным в UFC. Бойцы встретились в рамках раннего предварительного карда UFC 294.