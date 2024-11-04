Камил Гаджиев — о словах Шары Буллета о Грузии: «Шара решил углубить всех в историю»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слова бойца UFC Шарабутдина Магомедова, также известного как Шара Буллет, о Грузии.

Ранее Магомедов заявил, что грузины должны быть благодарны России за то, что та защищала их территорию от дагестанцев.

Вскоре после этого слова Шары Буллета прокомментировал грузинский легковес UFC Гурам Кутателадзе (13-4), заявив, что при встрече «поговорит с россиянином об уроках истории, географии, русского языка и о жизни».

«Все знают, что Шара Буллет начал вспоминать уроки истории. Он заявил, что Грузия должна быть благодарна России за то, что та спасала от набегов дагестанцев. Я как дагестанец могу сказать, ну, больше в шутку, такого рода истории у нас активно муссировались, в селах рассказывали, мы же соседи с грузинами. Но, наверно, подобные шутки есть и у грузин. В общем Шара решил углубить всех в историю. Гурам Кутателадзе жестко ответил Шаре: «Когда увидимся, тогда и поговорим об уроках истории». Ну что, похоже, неплохой бой намечается! Кутателадзе — Шара. Энергия есть, ничего выдумывать не надо, взяли и погнали», — сказал Камил Гаджиев на видео, опубликованном на своем одноименном ютуб-канале.

Согласно Sherdog, на счету Магомедова в ММА 15 побед и 0 поражений. В последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби, Шара Буллет двойным бэкфистом нокаутировал Армена Петросяна.