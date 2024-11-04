Рахмонов пошутил над Топурией в соцсетях

Представляющий Казахстан боец UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов пошутил над действующим чемпионом промоушена в полулегком весе Илией Топурией.

На своей странице в социальных сетях Рахмонов выложил коллаж, где он якобы удерживает в захвате грузина, и подписал фразой из популярного интернет-мема.

На счету 30-летнего Рахмонова в профессиональном ММА 18 побед и ни одного поражения. 27-летний Топурия удерживает чемпионский пояс UFC в своей весовой категории с февраля 2024 года, его статистика — 16 побед.