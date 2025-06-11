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Камару Усман — Хоакин Бакли: дата и где смотреть трансляцию боя UFC on ESPN 69

Камару Усман и Хоакин Бакли проведут бой на UFC on ESPN 69 15 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images, Global Look Press

Американец нигериейского происхождения Камару Усман и американец Хоакин Бакли проведут бой в полусреднем весе на турнире UFC on ESPN 69 в Атланте (штат Джордия, США).

Вечер ММА примет спортивный комплекс «State Farm Arena» в ночь с 14 на 15 июня. Поединок возглавит турнир и ожидается около 7.30 по московскому времени (советуем следить за трансляцией заранее).

ММА UFC: Усман — Бакли

38-летний Усман на профессиональном уровне одержал 20 побед при четырех поражениях выиграл девять боев нокаутом, один сабмишеном (сдача соперника) и 10 судейским решением.

У 31-летнего Бакли в профессиональных ММА 21 победа и шесть поражений.

Камару Усман&nbsp;&mdash; Хоакин Бакли, Роуз Намаюнас&nbsp;&mdash; Миранда Маверик.UFC on ESPN Усман — Бакли: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Трансляцию боя Усман — Бакли и все поединки главного карда в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Начало эфира — с 4.00 мск. Также федеральный телеэфир можно смотреть в сервисах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

UFC on ESPN 69 в полном объеме транслируют «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Прямой эфир начнется в 2.00 мск.

Отслеживать результаты и ключевые события боя Усман — Бакли, как и других боев UFC on ESPN 69, можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC.

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