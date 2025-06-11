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Роуз Намаюнас — Миранда Маверик: дата и где смотреть трансляцию боя UFC on ESPN 69

Роуз Намаюнас и Миранда Маверик проведут бой на UFC on ESPN 69 15 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Американские бойцы Роуз Намаюнас и Миранда Маверик проведут поединок в женском наилегчайшем весе на турнире UFC on ESPN 69 в ночь на воскресенье, 15 июня. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Стэйт Фарм Арена» в Атланте (штат Джорджия, США).

Турнир UFC on ESPN 69 начнется с предварительного карда в 2.00 15 июня по московскому времени. Главный кард стартует в 5.00 мск. Выход Намаюнас и Маверик на соглавное событие вечера ожидается около 7.00 мск (советуем следить за трансляцией заранее).

ММА UFC: Намаюнас — Маверик

Рекорд 32-летней Намаюнас — 13 побед и 7 поражений. В предыдущем поединке на UFC Fight Night 246 2 ноября 2024 года Роуз проиграла американке Эрин Блэнчфилд единогласным решением судей.

У 27-летней Маверик — 15 побед и 5 поражений. Предыдущее появление Миранды в клетке датировано 14 декабря 2024 года. Американка единогласным решением судей победила американку Джейми-Лин Хорт в рамках UFC on ESPN 63.

Камару Усман&nbsp;&mdash; Хоакин Бакли, Роуз Намаюнас&nbsp;&mdash; Миранда Маверик.UFC on ESPN Усман — Бакли: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

В прямом эфире турнир UFC on ESPN 69 в полном объеме будут показывать телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass (по подписке). Трансляцию боев главного карда проведут бесплатно телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru с 4.00 мск.

Результат боя Намаюнас — Маверик и других поединков вечера изучайте в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC.

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Миранда Маверик
Роуз Намаюнас
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