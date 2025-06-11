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Хавьер Мендес: «Умар Нурмагомедов выйдет на бой в течение 3-4 месяцев»

Тренер Умара Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, когда российский экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе сможет вернуться в октагон.

«Умар чувствует себя хорошо. Он борется, он использует свою руку. Можно ожидать, что он выйдет на бой в течение 3-4 месяцев. Этого времени будет вполне достаточно», — приводит слова Мендеса Red Corner MMA.

Нурмагомедов восстанавливается после операции на руке, которую он травмировал 19 января в поединке против Мераба Двалишвили. Россиянин на UFC 311 уступил Двалишвили решением судей.

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Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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