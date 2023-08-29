Нганну: «Гарантирую, что Фьюри упадет на канвас»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-0) уверен, что ему удастся отправить как минимум в нокдаун чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Не важно, что он [Фьюри] говорит, — заявил Нганну TMZ Sports. — Важно то, что произойдет в Саудовской Аравии, а произойдет следующее: он упадет на канвас, я могу вам это гарантировать. Я знаю, что он упадет на канвас. Он хорошо умеет восстанавливаться, посмотрим, удастся ли это ему в этот раз, но он точно окажется на канвасе».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.