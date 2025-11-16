Махачев поблагодарил Овечкина за слова поддержки перед титульным боем

Российский боец Ислам Махачев после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой на UFC 322 обратился к нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину.

Перед боем хоккеист пожелал Махачеву удачи. Также бойцу перед турниром передали клюшку от российского форварда. Махачев, в свою очередь, заявил, что Овечкин является его любимым игроком и выразил надежду, что они с Овечкиным когда-нибудь встретятся.

«Спасибо, легенда», — написал Махачев в своих соцсетях, поблагодарив хоккеиста за поддержку.

На UFC 322 Махачев победил Маддалену решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе. 34-летний россиянин стал двойным чемпионом UFC — ранее он был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.