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Сегодня, 17:15

Первый тренер Царукяна: «Поражение Махачева будет ударом по школе Абдулманапа. Поражение Умара — нет»

Никита Горшенин
Корреспондент
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Первый тренер Армана Царукяна Сергей Торосян в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как пострадает репутация школы Абдулманапа Нурмагомедова в случае поражений Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311.

«Если Ислам проиграет — это будет ударом по школе Абдулманапа. Но Умар — молодой проспект, у него все впереди, у него все хорошо. Он в таком возрасте дерется за пояс UFC, для него это огромный шанс. Если он проиграет, ничего страшного в этом нет. Говорить, что школа Абдулманапа... там такие же люди, которые так же тренируются, заходят в клетку. Все могут проиграть.

Я себя ни в коем случае не сравниваю с Абдулманапом, но у меня была такая ситуация. Мы дрались в Краснодаре, у меня выступало 4 ученика и из них одержал победу только один. У нас, в Краснодаре! Вот это для меня было ударом психологическим. Один проиграл нокаутом на первых секундах, которого вообще не должно было быть. Было такое стечение обстоятельств, подарок тем ребятам. У меня никогда такого не было, чтобы из 4 трое моих проиграли. И такое бывает, предлагаю никому не расстраиваться», — сказал Торосян «СЭ».

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Бой россиянина Махачева (26-1) и армянина Армана Царукяна (22-3) состоится в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311. В первом поединке, который прошел в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Встреча россиянина Нурмагомедова (18-0) с грузинско-американским бойцом Мерабом Двалишвили (18-4) станет соглавным событием вечера.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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