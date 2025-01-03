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Сегодня, 09:00

Уланбеков: «Махачев выиграет у Царукяна. Как победит — это уже не так важно»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Тагир Уланбеков.
Фото Global Look Press

Боец наилегчайшего веса UFC россиянин Тагир Уланбеков поделился с «СЭ» ожиданиями от реванша между товарищем по команде Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Каким вижу поединок Махачева и Царукяна? Я всегда говорил, что не вижу человека в легком весе, который может что-то противопоставить Исламу Махачеву, — сказал Уланбеков в интервью «СЭ». — Но в то же время нужно отдать должное Арману, он же не пришел откуда-то с улицы и дерется за пояс. Он находится там, где он сегодня есть. Крепкий боец, готовимся тяжело. Думаю, Ислам у него выиграет. Как победит — это уже не так важно. Главное — это то, что руку Исламу поднимут».

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Встреча Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) состоится в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311. В их первом бою, который прошел в 2019 году, Махачев победил единогласным решением судей.

Также в предстоящем турнире UFC 311 примет участие Уланбеков — его соперником станет американец Клейтон Карпентер.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Тагир Уланбеков
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