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Сегодня, 17:00

Первый тренер Царукяна: «Двалишвили победит Нурмагомедова. У Умара средняя борьба»

Никита Горшенин
Корреспондент
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Первый тренер Армана Царукяна Сергей Торосян в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от титульного боя Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова.

«В пятираундовом бою, учитывая функционал и борьбу Мераба, он фаворит, где-то 55 на 45. У Умара вряд ли получится перевести и контролировать Мераба. Мераб встает очень хорошо, он будет вставать, разворачивать его. Я не думаю, что Умар сможет забрать у него спину и нависнуть рюкзаком, это очень сложная задача, это вообще практически неосуществимая задача для Умара.

Победу Умара я вижу только, если он сможет контрить борьбу и навязать свою ударную технику, именно тычковые удары, удары в корпус, сбивать ему дыхание, чтобы он уставал. Но если Мераб навяжет свою борьбу, то Умар сам устанет. И если честно, у Умара средний уровень борьбы, стандартная техника, я не вижу у него в вольной борьбе переводов хороших, амплитудных. С Сэндхэгеном он сделал один борцовский сброс, вися в ноге, все говорили, о, смотрите, какая техника. Ну, на самом деле, это первый класс вольной борьбы. Никакого вау тут нету, в каждом зале такое по 10 раз за раунд делают. Я не говорю, что у Мераба прям высокий уровень борьбы, нет, у него твердая четверка, но у него с функционалом полный порядок. Он может пять раундов бороться.

Умар обязательно станет чемпионом UFC, но несколько позже. Еще наберется опыта, еще возмужает, проведет пятираундовые бои и обязательно станет, это неизбежно. Но не сейчас», — сказал Торосян «СЭ».

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Нурмагомедов и Двалишвили подерутся за пояс в легчайшем весе на турнире UFC 311 в ночь на 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США). Грузинский боец стал чемпионом в сентябре 2024-го на турнире UFC 306: он победил Шона О'Мэлли единогласным решением. На счету Нурмагомедова 18 побед и ни одного поражения, рекорд Двалишвили — 18-4.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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