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Конор Макгрегор о поражении от Макса Холлоуэя: «Не могу поверить в случившееся, преодолею это и вернусь»

Сергей Филин

Ирландец Конор Макгрегор прокомментировал свое поражение техническим нокаутом из-за травмы ноги в бою против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

«Я был настолько хорошо готов к этому бою, что не могу поверить в случившееся. Разговоры, что я выходил на бой травмированным, полная ерунда. Я был спокоен, готов и уверен в себе. Я в шоке от того, что произошло. Дьявол буквально смотрит мне в лицо прямо сейчас. Но я не обращаю внимания. Завтра я пойду в церковь. Я преодолею это, меня не остановить, я вернусь», — написал Макгрегор в соцсетях.

Конор Макгрегор.Конор проиграл за 65 секунд! Холлоуэю даже не пришлось напрягаться

37-летний ирландец на первых секундах боя попытался ногой в прыжке ударить соперника, но при приземлении травмировал ногу. После этого Макгрегор несколько раз упал в октагоне, пропустив несколько ударов. В результате бой остановили техническим нокаутом.

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Конор Макгрегор
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