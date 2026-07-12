Стрикленд о Макгрегоре: «Каждый мой товарищ, который слишком долго сидел на стероидах, становился таким хрупким»

Действующий двукратный чемпион UFC американец Шон Стрикленд поделился мнением о поражении ирландца Конора Макгрегора в бое с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

«Он бы не стал делать такой удар, если бы был травмирован. Я знаю по опыту. Я не утверждаю, что это так, но каждый мой товарищ, который слишком долго сидел на стероидах, становился таким хрупким. Я не говорю, что причина в этом. Но это ослабляет все», — написал Стрикленд в соцсетях.

37-летний ирландец на первых секундах боя попытался ногой в прыжке ударить соперника, но при приземлении травмировал ногу. После этого Макгрегор несколько раз упал в октагоне, пропустив несколько ударов. В результате бой остановили техническим нокаутом.