Рой Джонс о бое Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя: «Это было разочарование»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший отреагировал на поражение Конора Макгрегора техническим нокаутом из-за травмы ноги в бою против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

«Это было разочарование. Столько людей ждали этот поединок, но он завершился именно так. Желаю здоровья Конору, но надо думать об уходе», — приводит слова Джонса ТАСС.

37-летний ирландец на первых секундах боя попытался ногой в прыжке ударить соперника, но при приземлении травмировал ногу. После этого Макгрегор несколько раз упал в октагоне, пропустив несколько ударов. В результате бой остановили техническим нокаутом.