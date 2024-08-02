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Мендес: «Хабиб был слишком зол в бою с Макгрегором»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер АКА Хавьер Мендес вспомнил поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором на UFC 229.

«Да, я помню бой Хабиба против Конора. И помню, как Ислам Махачев и Абубакар Нурмагомедов постоянно сходили с ума на заднем плане, и мне приходилось успокаивать их. Я всегда придерживался плана отца. А для Хабиба план отца таков: не связывайся со стойкой. Там Конор слишком опасен. Хотя я знал, что Хабиб может с ним противостоять, но я не хотел близкого боя.

Нашей сильной стороной был грэпплинг. Поэтому я хотел, чтобы Хабиб постоянно работал с Конором именно в этом направлении. Только грэпплинг, грэпплинг, грэпплинг. Потому что на планете не было никого, кто не мог бы с ним побороться, и я это знал. Но Хабиб был слишком зол. Там было много злости со стороны Ислама. Там было много злости от всех», — приводит слова Мендеса MMA.Metaratings.ru.

6 октября 2018 года на UFC 299 Хабиб Нурмагомедов одержал победу сабмишеном в четвертом раунде над Макгрегором. Этот поединок собрал 2,4 миллиона платных трансляций и является рекордным в истории смешанных единоборств.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
Хавьер Мендес
UFC
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