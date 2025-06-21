Ирина Алексеева — Клаудия Сигула: онлайн-трансляция боя турнира UFC в Баку начнется ориентировочно в 19.40 мск

Ирина Алексеева и Клаудия Сигула подерутся на турнире UFC в Баку

Россиянка Ирина Алексеева и Клаудия Сигула из Польши, выступающие в женском легчайшем весе, встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night, который состоится в субботу, 21 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку (Азербайджан) и начнется около по 19.20 московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC в Баку. Последние новости, расписание и результаты карда вы можете отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Все бои турнира в прямом эфире покажут UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального телеэфира. Предварительный кард также будет транслировать канал «Матч! Боец».