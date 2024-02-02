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2 февраля, 08:51

Дастин Порье заявил, что его бой на UFC 299 отменен, а затем опроверг свои слова

Руслан Минаев
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Американский боец Дастин Порье опроверг свои слова о том, что его поединок с Бенуа Сен-Дени на UFC 299 отменен.

Сначала спортсмен заявил, что он не смог прийти к соглашению по контракту, а позже признался, что поторопился с решением.

«Извините, ребята, я поторопился. Несколько дней не мог дозвониться до менеджера. Наконец только что поговорил с ним. Возникло недопонимание с моей стороны. Бой состоится! Увидимся 9 марта, Майами!» — написал Порье в соцсети.

Поединок станет соглавным событием вечера. Турнир возглавит бой чемпиона легчайшего веса Шона О'Мэлли (17-1) и Марлона Веры (21-8).

Порье проиграл Джастину Гейджи (25-4) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Сэн-Дени провел в UFC шесть боев, проиграв лишь Элизеу Залески дус Сантусу (24-7) единогласным решением судей в 2021-м. Все остальные бои он завершил досрочно.

Бенуа Сэн-Дени
Дастин Порье
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