Илия Топурия: «Кто сказал, что я хочу драться с Конором в полулегком весе?»

Новый чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) подчеркнул, что готов подраться с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) в любой весовой категории.

«Дана Уайт сказал, что Конор вряд ли вернется в полулегкий вес? А кто сказал, что я хочу драться с ним в полулегком весе? Я готов встретиться с ним в любом весе, пусть сам выбирает. Если он готов драться на таком уровне, то пусть сам выбирает вес. Я выберу место.

Почему я бросил вызов Конору? Потому что он представляет собой последнюю главу MMA, и я хочу перелистнуть эту главу и забыть о ней», — сказал Топурия на пресс-конференции UFC.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.