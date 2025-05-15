Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев проведет титульный поединок в среднем весе против действующего чемпиона промоушена Дрикуса Дю Плесси из ЮАР на турнире UFC 319 в ночь с 16 на 17 августа. Вечер ММА пройдет на спортивной арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (штат Иллинойс, США).

31-летний Чимаев имеет рекорд в ММА — 14 побед и ни одного поражения. В последнем поединке, который состоялся 26 октября 2024-го на UFC 308, Хамзат победил австралийца Роберта Уиттакера сабмишном (залом шеи).

На счету 31-летнего Дю Плесси в профессиональной карьере — 22 победы и 2 поражения. Предыдущий раз Дрикус выходил в октагон в феврале 2025 года. На UFC 312 южноафриканец победил Шона Стрикленда единогласным решением судей.