Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:00

Икрам Алискеров: дата боя и соперник на турнире UFC on ESPN 66

Соперником Алискерова на турнире UFC on ESPN 66 станет Муниз
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press, Getty Images

Россиянин Икрам Алискеров выступит на турнире UFC on ESPN 66 в Канзас-Сити (США) в ночь на воскресенье, 27 апреля. Соперником бойца станет Андре Муниз из Бразилии.

Алискерову 32 года, он одержал 15 побед и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА. В предыдущем поединке Икрам уступил австралийцу Роберту Уиттакеру на турнире UFC on ABC 6 (22 июня 2024 года).

В профессиональном рекорде 35-летнего Андре Муниза 24 победы и 6 поражений. В предыдущем бою бразилец победил раздельным решением корейца Юн Енг Парка на UFC Fight Night 233 (9 декабря 2023 года).

Поединок Алискерова и Муниза откроет главный кард и начнется в 4.00 по московскому времени. В прямом эфире бои главного карда покажут UFC Fight Pass, телеканал «Матч» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в ретрансляции федерального телеэфира).

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

Андре Муниз
Икрам Алискеров
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В МЧС сообщили об эвакуации семи населенных пунктов во Владимирской области
Олимпийская чемпионка Клюфт обанкротилась из-за роста цен в Европе
Черчесов раскритиковал «Спартак», статистика россиян в команде — катастрофа
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
Названы главные события сезона НХЛ для игроков из России
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом
Популярное видео
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хабиб Нурмагомедов прилетит в Баку на турнир UFC Fight Night 259

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости