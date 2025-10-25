Бокс/ММА
25 октября 2025, 11:40

Икрам Алискеров — Чон Ен Пак: трансляция боя UFC 321 начнется ориентировочно в 20.00 мск

Икрам Алискеров и Чон Ен Пак встретятся в предварительном карде UFC 321
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press, Getty Images

Россиянин Икрам Алискеров и южнокореец Чон Ен Пак встретятся в предварительном карде турнира UFC 321 на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 25 октября.

ММА UFC: Алискеров — Пак

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире бой покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

Начало поединка Алискеров — Чон Ен Пак ожидается около 20.00 по московскому времени, рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

Александр Волков и&nbsp;Жаилтон Алмейда, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Марио Баутиста.Аспиналл — Ган, Нурмагомедов — Баутиста, Волков — Алмейда: онлайн-трансляция UFC 321

Алискеров одержал 16 побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. Пак Чун Ен в рекорде собрал 19 побед и шесть поражений.

