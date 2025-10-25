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25 октября 2025, 11:00

Вальтер Уокер — Луи Сазерленд: трансляция боя UFC 321 начнется ориентировочно в 18.30 мск

Вальтер Уокер и Луи Сазерленд встретятся на турнире UFC 321
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press, соцсети

Бразилец Вальтер Уокер и шотландец Луи Сазерленд встретятся в предварительном карде турнира UFC 321 на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 25 октября.

ММА UFC: Уокер — Сазерленд

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире бой покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

Начало поединка Уокер — Сазерленд ожидается около 18.30 по московскому времени, рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

Александр Волков и&nbsp;Жаилтон Алмейда, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Марио Баутиста.Аспиналл — Ган, Нурмагомедов — Баутиста, Волков — Алмейда: онлайн-трансляция UFC 321

Проживающий в Москве Уокер в профессиональных ММА оформил 14 побед и потерпел два поражения. Сазерленд выиграл 5 боев и потерпел 3 поражения.

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Вальтер Уокер
Луи Сазерленд
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