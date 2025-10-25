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25 октября 2025, 12:30

Азамат Мурзаканов — Александр Ракич: трансляция боя UFC 321 начнется ориентировочно в 21.00 мск

Азамат Мурзаканов и Александр Ракич встретятся на турнире UFC 321
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press, Getty Images

Россиянин Азамат Мурзаканов и серб Александр Ракич встретятся на турнире UFC 321 на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 25 октября.

ММА UFC: Ракич — Мурзаканов

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире бой покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Начало поединка Мурзаканова и Ракича ожидается около 21.00 по московскому времени, рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

Александр Волков и&nbsp;Жаилтон Алмейда, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Марио Баутиста.Аспиналл — Ган, Нурмагомедов — Баутиста, Волков — Алмейда: онлайн-трансляция UFC 321

Мурзаканов провел 15 поединков в профессиональных ММА, одержав победу в каждом из них. У Ракича — 14 побед и 5 поражений.

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Азамат Мурзаканов
Александр Ракич
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