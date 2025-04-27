Российский боец Икрам Алискеров проведет поединок в среднем весе против бразильца Андре Муниза на турнире UFC on ESPN 66 в ночь на 27 апреля. Вечер ММА пройдет на арене «T-Mobile Центр» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Бой Алискеров — Муниз ожидается около 5.00 по московскому времени.

ММА UFC: Алискеров — Муниз

Результаты этого боя и других можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ». Поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. Также следить за шоу можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

32-летний Алискеров в профессиональной карьере имеет рекорд — 15-2. На счету 35-летнего Муниза рекорд в ММА — 24-6.