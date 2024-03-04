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4 марта, 02:25

Малыхин заявил, что хотел бы провести бой с Сирилом Ганом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боец, чемпион ONE FC Анатолий Малыхин рассказал, что хотел бы провести поединок с французским бойцом UFC Сирилом Ганом.

«Из действующих мне было бы интересно подраться с Сирилом Ганом. Это был бы хороший бой. Сирил такой подвижный. Мне многие в комментариях пишут, что мне в топ-5 UFC нечего делать. «Там бы ему уровень показали...» Сирил Ган сейчас в топ-5, думаю, этот бой показал бы мой уровень. Было бы интересно. Он хороший ударник, хорошо двигается, и я такой маленький борец (смеется). Знаешь, как в мультфильме «Ну, погоди!» Когда волк вышел на татами, а там маленький дзюдоист медвежонок, который его бросал. Вот примерно такая же была бы встреча. Это в моей голове. А там — октагон бы показал», — приводит Sport24 слова Малыхина.

36-летний Малыхин провел 14 поединков в ММА и выиграл во всех из них досрочно.

Источник: Sport24
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