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Сегодня, 13:57

Хавьер Мендес: «Федор — один из величайших всех времен. Он уничтожал людей уже в 25 лет»

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес рассказал, что нужно сделать первому номеру рейтинга UFC в тяжелом весе Сергею Павловичу (18-1), чтобы достичь наследия Федора Емельяненко (40-7).

«Ему необходимо побеждать великих. Это не просто. Федор был величайшим на протяжении долгого времени. Это непростая задача, ему нужно продолжать побеждать, чтобы достичь наследия великого Федора. Это сложно. Не скажу, что Сергей не сможет этого сделать, но Федор уничтожал людей уже в 25 лет. Если не ошибаюсь, уже тогда он был чемпионом. Федор уничтожал людей. Сергею по силам сделать это, но мы же говорим об одном из величайших тяжеловесов всех времен. Сергей на это способен, но это сложная задача. Это большая честь — дойти до уровня великого Федора», — сказал Мендес в интервью «СЭ».

Павлович и Том Аспиналл (13-3) подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

Федор Емельяненко
Хавьер Мендес
ММА
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