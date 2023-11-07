Немков о первом месте Махачева в рейтинге UFC: «Он лучший в доминирующем стиле»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в разговоре с «СЭ» прокомментировал первое место Ислама Махачева в рейтинге UFC вне весовых категорий.

Чемпион организации в легком весе опередил обладателя титула UFC в тяжелом весе — американца Джона Джонса, который теперь занимает второе место. Замыкает тройку австралиец Алекс Волкановски.

«Это заслуженное место для него. Я думаю, что он явно лучший в доминирующем стиле. Выиграл пояс, защитил его. Он дерется часто и показывает высокий уровень, поэтому я согласен, что в рейтинге его место именно там», — сказал Немков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Махачев в реванше c Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.