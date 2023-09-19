Хавьер Мендес рассказал, почему в реванше с Махачевым Оливейра будет опаснее

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес уверен, что чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву (24-1) будет нелегко победить экс-чемпиона дивизиона Чарльза Оливейру (34-9).

«В Оливейре горит огонь. Он будет мотивирован как никогда, потому что он скучает по чемпионству, ему не хватает внимания, и его бой с [Бенилом] Дариушем говорит о том, что он настроен серьезно. Он сделал с Дариушем то, чего мы не ожидали. Он просто уничтожил его во всем. Так что этот парень настроен как никогда решительно. Я не говорю, что в первый раз он недооценил Ислама, это не так. Но я думаю, что он, возможно, был более уверен в себе, чем следовало бы, так что в этот раз он не будет слишком уверен в себе и знает, что Ислам — самый опасный парень, с которым он дрался», — сказал Мендес в интервью изданию BJ Penn.

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.