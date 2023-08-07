Хавьер Мендес рассказал о спарринге Махачева с Эдвардсом в 2015 году

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что действующий чемпион в полусреднем весе UFC Леон Эдвардс (21-3) — первый, с кем спарринговал действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (24-1) в зале AKA.

«Леон пришел к нам в зал в 2015 году. Он был первым, с кем спарринговал Ислам. И они довольно хорошо поработали. Они спарринговали всего один раз, поэтому они могут друг с другом подраться. Они оба знают о силе друг друга.

Бросая вызов полусредневесам, Ислам знает, о чем говорит. Ислам проверял себя с более крупными ребятами. Так что Ислам осознает, что бой с Леоном — это хороший для него поединок", — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

Махачев проведет реванш с Чарльзом Оливейрой (34-9) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Эдвардс должен подраться с Колби Ковингтоном (17-3) 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Официально поединок еще не утвержден.



