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21 февраля, 07:55

Хавьер Мендес рассказал, почему он не уважает Конора

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес, в котором тренируются чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1), чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) и другие именитые бойцы, признался, что недолюбливает экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) из-за слова об отце экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Я бы хотел увидеть бой Чендлера и Конора, увидеть поражение Конора, потому что я не считаю его хорошим человеком. Он причинил боль многим людям, и меня задело, когда он сказал: «Отец — зло, COVID — добро». Он имел в виду отца Хабиба. Весь мир страдал из-за COVID. Пошел ты, Макгрегор. Мир пережил трагедию, и мне все равно, кто ты, ты не можешь говорить такие слова. Как он мог такое сказать? Что, если бы он потерял всю свою семью из-за COVID? Вот это и заставило меня высказаться против него. Я бы хотел, чтобы бой Чендлера и Конора сделали, потому что я бы хотел увидеть, как он проиграет», — сказал Мендес в интервью Casino Alpha.

Ранее сообщалось, что Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) могут возглавить UFC 300 в апреле.

Конор Макгрегор
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