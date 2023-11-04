Хасиев исключил возвращение Сарнавского в ACA

Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев исключил возвращение в организацию бойца смешанных единоборств Александра Сарнавского, который не проводил поединки с весны 2022 года.

«У меня в сердце льда никогда не было абсолютно. Я поступаю в зависимости ситуации, которая произошла в наш адрес. Лишний раз этим своим постом показал, что нас за пацанов держать нельзя. Ребята, не получится искать где-то какие-то варианты. Я это воспринимаю так. Если ты с кем-то разводишь, все, развелся, ушел и ищешь другого. В общем, Сарнавский больше выступать у нас не будет. Это не какая-то обида или принцип. Сказали и сказали. Тема закрыта. Желаю ему удачи. Он — неплохой парень. Все к нему относятся с уважением. Как запасной вариант нас держать не стоит», — приводит слова Хасиева MMA.Metaratings.ru.

Последний поединок Сарнавский провел против Хердесона Батисты в мае 2022 года на турнире ACA 139, где одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.