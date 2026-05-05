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5 мая, 02:00

Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: дата и время боя UFC, где смотреть онлайн трансляцию

Чимаев и Стрикленд проведут бой на UFC 328 в Ньюарке 10 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Российский боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, и американец Шон Стрикленд проведут титульный бой в среднем весе в главном событии турнира UFC 328.

Дата и время боя Хамзат Чимаев vs. Шон Стрикленд на UFC 328

Турнир UFC 328 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, 10 мая. Вечер ММА принимает Ньюарк (США) на арене «Пруденшал-центр». Начало главного карда в 4.00 по московскому времени. Бой Чимаева и Стрикленда ожидается около 6.00 мск.

ММА UFC: Чимаев — Стрикленд

32-летний Чимаев имеет в профессиональных ММА 15 побед и 0 поражений, 17 августа 2025 года впервые претендовал на титул промоушена в бою с южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси и победил его единогласным решением судей в рамках UFC 319. 35-летний Стрикленд на профессиональном уровне одержал 30 побед и потерпел 7 поражений, он дважды владел чемпионским поясом, однако не провел ни одной успешной защиты.

Где смотреть бой Чимаева против Стрикленда и турнир UFC 328

В прямом эфире трансляцию UFC 328 в полном объеме проведут официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно). Основной кард показывают канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а также платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 328. Результат боя Чимаев — Стрикленд и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Соглавное событие UFC 328 — титульный бой в наилегчайшем весе между американским бойцом мьянманского происхождения Джошуа Ваном и японцем Тацуро Таирой.

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