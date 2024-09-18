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Чимаев: «Я бы перенял у Федора правую руку, которой он вырубает всех»

Давид Хачатрян
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12-й номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (12-0) рассказал, что в России много легендарных личностей, с которыми бы он потренировался.

«Я бы перенял у Федора правую руку, которой он бьет, вырубает всех. Борцовские, самбистские варианты. Федор неплохо болевые делал. И у Хабиба самбистская школа Абдулманапа, у Ислама [Махачева], у Адлана Амагова руки, ноги. У нас в России, СНГ, немало ребят, которые легендарные личности, с которыми я бы хотел потренироваться и у которых я хотел бы научиться чему-то», — сказал Чимаев на HUSTLE VLOG.

Роберт Уиттакер (26-7) и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Источник: HUSTLE VLOG
Хамзат Чимаев
UFC
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