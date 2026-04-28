Когда Хамзат Чимаев проведет следующий бой в UFC: кто соперник в мае 2026 года

С кем подерется Хамзат Чимаев в следующем бою и на каком турнире

Следующий поединок российского бойца Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, планируется 10 мая 2026 года в турнире UFC 328 в Ньюарке (США). Промоушен объявил, что его соперником станет американец Шон Стрикленд.

У 31-летнего Чимаева 15 побед и 0 поражений в профессиональных ММА. Хамзат одержал 6 побед нокаутом, 6 — сдачей и 3 — решением судей. Предыдущий поединок Борза состоялся 17 августа 2025 года в турнире UFC 319 против южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Чимаев победил единогласным решением судей и стал новым чемпионом в среднем весе.

35-летний Стрикленд одержал 30 побед и потерпел 7 поражений в профессиональной карьере. Предыдущий бой Шона датирован 21 февраля 2026 года. На турнире UFC Fight Night в Хьюстоне (США) американец победил техническим нокаутом Энтони Эрнандеса в третьем раунде.

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