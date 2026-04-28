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28 апреля, 23:00

Делла Маддалена — Пратес: прямая трансляция турнира, где смотреть онлайн

Турнир UFC Fight Night с главным боем Делла Маддалена vs. Пратес пройдет 2 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 275 пройдет в субботу, 2 мая. Вечер ММА принимает спортивный комплекс RAC Arena в Перте (Австралия). Время начала турнира — в 11.00 по московскому времени, основного карда — в 14.00 мск.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

В главном событии шоу пройдет бой в полусреднем весе между австралийцем Джеком Делла Маддалена и бразильцем Карлосом Пратесом. Соглавное событие — бой в легком весе между ирано-американским бойцом Бенеилом Дариюшем и австралийцем Куилланом Солкилдом.

Турнир UFC Fight Night в прямом эфире и полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало трансляции — в 11.00 по московскому времени.

Вместе с ними — эфир доступен на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального ТВ, при наличии регистрации).

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