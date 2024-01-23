Дрикус Дю Плесси вошел в рейтинг лучших бойцов вне зависимости от категории

Новый чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси (21-2) впервые оказался в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от категории.

После победы над бывшим чемпионом Шоном Стриклендом (28-6) южноафриканец поднялся на восьмую строчку рейтинга, обойдя в том числе Исраэля Адесанью (24-3) и Тома Аспиналла (14-3).

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.