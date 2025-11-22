Бокс/ММА
Сегодня, 14:37

Хачанов поддержал Царукяна перед поединком с Хукером

Алина Савинова

Теннисист Карен Хачанов обратился к российско-армянскому бойцу Арману Царукяну, который проведет бой с новозеландцем Дэном Хукером на UFC Fight Night 265.

Царукян и Хукер сразятся за статус претендента на чемпионский титул UFC в легком весе в субботу, 22 ноября.

«Только вперед, брат», — написал Хачанов в соцсетях.

29-летний Царукян одержал 22 победы и потерпел 3 поражения в смешанных единоборствах. В апреле на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе он раздельным решением судей победил бывшего чемпиона UFC в легком весе бразильца Чарльза Оливейру.

На счету 35-летнего Хукера 24 победы и 12 поражений. В августе 2024 года новозеландец раздельным решением судей одержал победу над поляком Матеушем Гамротом на UFC 305 в Перте.

Арман Царукян
Дэн Хукер
Карен Хачанов
Арман Царукян — Дэн Хукер: трансляция боя UFC Fight Night в Дохе начнется около 23.30 мск

Тагир Уланбеков — Кедзи Хоригути: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя UFC Fight Night в Дохе

