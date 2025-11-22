Бокс/ММА
Сегодня, 13:30

Арман Царукян — Дэн Хукер: трансляция боя UFC Fight Night в Дохе начнется в 13.30 мск

Арман Царукян и Дэн Хукер встретятся в главном бою UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Арман Царукян (Армения) и Дэн Хукер (Новая Зеландия), выступающие в легком весе, встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Поединок пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар).

Результаты поединка Царукян vs Хукер и всего турнира UFC Fight Night в Дохе можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире бой Царукяна и Хукера покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko. Ориентировочное время начала трансляции — 23.30 по московскому времени (рекомендуем подключаться заранее).

В профессиональном рекорде 29-летнего Царукяна — 22 победы и 3 поражения, у 35-летнего Хукера — 24 победы и 12 поражений.

Арман Царукян
Дэн Хукер
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
